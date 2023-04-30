Папа Римский возложил на Евросоюз решение проблемы миграции

Папа Римский Франциск заявил, что страны Евросоюза должны помочь решить проблему миграции

Папа Римский Франциск рассказал о проблеме миграции, возложив решение данного вопроса на страны Евросоюза, сообщает ТАСС.

«Миграция — это проблема, которую должна на себя взять Европа. Пять стран сейчас страдают [от нее] в большей степени: Кипр, Греция, Мальта, Италия и Испания», — заявил понтифик.

По его словам, европейским государствам необходимо помочь этим странам в разрешении данной проблемы. Помимо этого папа Римский, который ранее провел встречу с принятыми Венгрией беженцами, выступил с призывом не закрывать двери перед иностранцами и мигрантами.

Ранее стало известно, что беженцы в Великобритании вынуждены платить за аренду жилья интимом из-за низкого уровня жизни и проблем с финансами. Обозреватель издания Guardian Миранда Брайант указала, что такая практика особенно распространена среди женщин-мигрантов и беженок.