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00:29, 30 апреля 2023Мир

На Украине заявили о подготовке санкций против связанных с ВПК России лиц

Зеленский заявил, чтоКиев готовит санкции против связанных с ВПК России лиц и компаний
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении заявил, что Киев готовит новый пакет санкций в отношении лиц и компаний работающих на военно-промышленный комплекс России. По его словам, следующая неделя будет «важной с точки зрения борьбы за справедливость».

«Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК, и иностранных субъектов. В скором времени эти наши решения будут обнародованы», — подчеркнул политик.

Зеленский также подчеркнул, что сейчас готовятся несколько «мощных шагов, которые консолидируют партнеров» в борьбе с Россией.

25 апреля международная группа, возглавляемая руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим послом США в России Майклом Макфолом, представила новый план по усилению санкций против России. План разместился на 35 листах и содержит предложения по ограничительным мерам в отношении нескольких отраслей промышленности.

Авторы плана также предложили запретить россиянам въезжать в западные страны по туристическим визам, ввести полные санкции против десяти крупнейших российских банков и отключить их от SWIFT.

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Марина Совина
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