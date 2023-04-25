На Украине представили план усиления санкций против России

Ермак и экс-посол США в России Макфол представили план усиления санкций против РФ

Международная группа, возглавляемая руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим послом США в России Майклом Макфолом, представила новый план по усилению санкций против РФ. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы республики.

План разместился на 35 листах и содержит предложения по ограничительным мерам в отношении нескольких отраслей промышленности. В частности, группа Ермака-Макфола предложила наложить санкции на все российские нефтегазовые компании, заблокировать доступ России к западным нефтегазовым сервисам, запретить закупку российского урана, а также ввести полное эмбарго на металлургическую и ювелирную продукцию из России и прекратить поставки в РФ высокотехнологической продукции, которая может «помогать российским военным».

Кроме того, авторы плана предложили запретить россиянам въезжать в западные страны по туристическим визам, ввести полные санкции против десяти крупнейших российских банков и отключить их от SWIFT.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что представители Японии и Европейского союза выступили против предложения США к станам G7 о полном запрете экспорта в Россию, указав на невыполнимость подобного решения.