Corriere della Sera: Госдеп США назвал побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии

В Госдепартаменте США назвали побег из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса «грубым нарушением» Россией суверенитета Италии. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

«Это Россия, которая грубо нарушает суверенитет страны. Я не хочу комментировать слишком много, учитывая тот факт, что итальянцы еще ведут расследование и, надеемся, оценивают все имеющиеся в распоряжении средства в ответ на происшедшее», — заявила представительница Госдепа корреспонденту итальянского издания в Вашингтоне.

Чиновница назвала историю с Уссом «весьма прискорбным инцидентом». Она также выразила удовлетворение тем, что имущество российского предпринимателя ранее заморозили на Апеннинах и предложили ввести в отношении него санкции ЕС.

На прошлой неделе стало известно, что власти Италии заморозили активы российского предпринимателя Артема Усса. Соответствующий указ подписал глава Минфина Италии Джанкарло Джорджетти. Речь идет о небольшой вилле и активах на сумму около 160 тысяч евро.

В марте задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края российский предприниматель Артем Усс совершил побег из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Накануне в Милане было принято решение о его экстрадиции в США.