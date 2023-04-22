Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:17, 22 апреля 2023Мир

Стало известно о заморозке активов Артема Усса в Италии

Il Messaggero: минфин Италии заморозил виллу и активы Артема Усса на сумму 160 тысяч евро
Джанкарло Джорджетти

Джанкарло Джорджетти. Фото: Remo Casilli / Reuters

Власти Италии заморозили активы российского предпринимателя Артема Усса, арестованного в республике по запросу США и сбежавшего из-под домашнего ареста в ожидании экстрадиции. Об этом сообщила газета Il Messaggero.

Соответствующий указ подписал глава Минфина Италии Джанкарло Джорджетти. Как стало известно изданию, речь идет о небольшой вилле и активах на сумму около 160 тысяч евро.

В марте задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края российский предприниматель Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Накануне в Милане было принято решение о его экстрадиции в США.

По возвращении в Россию после побега предприниматель добровольно явился к следователю в Москве. Мера пресечения с заочного ареста была изменена на подписку о невыезде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Немецкий министр заявил о приемлемости ударов по России. В Москве пообещали напомнить ему эти слова
В США призвали НАТО сменить тактику в отношении России
Укрепрайон ВСУ на «дороге жизни» под Артемовском сняли из космоса
Пушков оценил продефилировавших в туфлях канадских политиков
Шлеменко победил швейцарского бойца в поединке по правилам кикбоксинга
Стала известна дата следующего поединка Фьюри
В Молдавии допустили сокращение числа российских дипломатов
В США заявили об обходе антироссийских санкций
Стало известно о заморозке активов Артема Усса в Италии
Эксперт назвал пять простых упражнений для укрепления мышц и сжигания жира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.