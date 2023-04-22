Стало известно о заморозке активов Артема Усса в Италии
Власти Италии заморозили активы российского предпринимателя Артема Усса, арестованного в республике по запросу США и сбежавшего из-под домашнего ареста в ожидании экстрадиции. Об этом сообщила газета Il Messaggero.
Соответствующий указ подписал глава Минфина Италии Джанкарло Джорджетти. Как стало известно изданию, речь идет о небольшой вилле и активах на сумму около 160 тысяч евро.
В марте задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края российский предприниматель Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Накануне в Милане было принято решение о его экстрадиции в США.
По возвращении в Россию после побега предприниматель добровольно явился к следователю в Москве. Мера пресечения с заочного ареста была изменена на подписку о невыезде.