Стало известно о заморозке активов Артема Усса в Италии

Il Messaggero: минфин Италии заморозил виллу и активы Артема Усса на сумму 160 тысяч евро

Власти Италии заморозили активы российского предпринимателя Артема Усса, арестованного в республике по запросу США и сбежавшего из-под домашнего ареста в ожидании экстрадиции. Об этом сообщила газета Il Messaggero.

Соответствующий указ подписал глава Минфина Италии Джанкарло Джорджетти. Как стало известно изданию, речь идет о небольшой вилле и активах на сумму около 160 тысяч евро.

В марте задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края российский предприниматель Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Накануне в Милане было принято решение о его экстрадиции в США.

По возвращении в Россию после побега предприниматель добровольно явился к следователю в Москве. Мера пресечения с заочного ареста была изменена на подписку о невыезде.