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18:23, 30 апреля 2023Спорт

«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче РПЛ

«Сочи» со счетом 3:1 обыграл «Торпедо» в матче 25-го тура РПЛ

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

«Сочи» дома обыграл московское «Торпедо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1. У хозяев ворота соперников поразили Жоаозиньо, Кирилл Кравцов и Кирилл Заика. Единственный мяч гостей забил Михаил Каймаков.

После 25 матчей «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. «Торпедо» расположилось на 16-й строчке, имея 13 баллов в активе.

В следующем туре сочинцы сыграют на выезде с «Локомотивом» 8 мая. «Торпедо» 6 мая примет на своем стадионе «Ахмат».

Ксения Курашкина
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