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13:00, 30 апреля 2023Бывший СССР

На Украине назвали атаку на нефтебазу в Крыму подготовкой к контрнаступлению

Гуменюк назвала атаку на нефтебазу в Крыму элементом подготовки к контрнаступлению

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Атака нефтебазы в Севастополе беспилотниками — один из элементов подготовки к украинскому контрнаступлению. Об этом заявила начальник пресс-центра ​Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ее цитирует РБК.

Она назвала произошедшее в Крыму операцией по подрыву логистики российских войск, добавив, что вскоре эта операция позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) перейти к полномасштабным действиям на фронте.

«Враг чувствует, что у него подорваны ресурсы, и начинает маневрировать», — сказала Гуменюк.

Утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом. В результате атаки двух беспилотников на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта были повреждены четыре цистерны.

Вскоре губернатор региона Михаил Развожаев уточнил, что до нефтяного резервуара долетел лишь один беспилотник, второй был поражен.

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Алевтина Запольская
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