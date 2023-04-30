На Украине назвали атаку на нефтебазу в Крыму подготовкой к контрнаступлению

Гуменюк назвала атаку на нефтебазу в Крыму элементом подготовки к контрнаступлению

Атака нефтебазы в Севастополе беспилотниками — один из элементов подготовки к украинскому контрнаступлению. Об этом заявила начальник пресс-центра ​Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ее цитирует РБК.

Она назвала произошедшее в Крыму операцией по подрыву логистики российских войск, добавив, что вскоре эта операция позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) перейти к полномасштабным действиям на фронте.

«Враг чувствует, что у него подорваны ресурсы, и начинает маневрировать», — сказала Гуменюк.

Утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом. В результате атаки двух беспилотников на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта были повреждены четыре цистерны.

Вскоре губернатор региона Михаил Развожаев уточнил, что до нефтяного резервуара долетел лишь один беспилотник, второй был поражен.