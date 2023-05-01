Искусственный интеллект использовали для выявления рака

The Guardian: искусственный интеллект оказался способен выявить рак на ранней стадии

Британские ученые использовали искусственный интеллект, чтобы с высокой точностью диагностировать онкологические заболевания на ранней стадии. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet eBioMedicine, новая модель ИИ способна точно определить, является ли аномальное новообразование раковым. Технология помогла медикам оперативно выявить болезнь и начать лечение.

В ходе эксперимента врачи использовали результаты компьютерной томографии около 500 пациентов, у которых обнаружили новообразования в легких. Оказалось, что точность диагностирования злокачественных опухолей по методике AUC составила 0,87, при том, что показатель 1 считается идеалом, 0,5 — свидетельствует о наличии погрешностей.

Искусственный интеллект также помог выявить пациентов, имеющих высокий риск появления злокачественных опухолей. В 18 случаях из 22 ИИ рекомендовал ранее вмешательство — новообразования впоследствии были подтверждены как злокачественные.

«Благодаря этой работе мы надеемся раздвинуть границы, чтобы ускорить обнаружение болезни с помощью инновационных технологий, таких как ИИ», — отметил автор исследования доктор Ричард Ли. По словам ученого, для того, чтобы использовать новую модель на всех уровнях системы здравоохранения, необходимы дополнительные испытания.

В начале апреля ученые из Ноттингемского и Оксфордского университета рассказали о создании алгоритма, который может прогнозировать риск рака легких на десять лет вперед. В ходе испытаний модель правильно спрогнозировала 65 процентов случаев до постановки диагноза рака легкого в первом эксперименте, и 59 процентов во втором.