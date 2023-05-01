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17:54, 1 мая 2023Бывший СССР

Глава МИД Армении обсудил с Блинкеном ситуацию с Лачинским коридором

Мирзоян и Блинкен обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку

Фото: Alex Brandon / АР

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом в понедельник, 1 мая, говорится на сайте министерства республики.

Политики обсудили вопросы безопасности и стабильности в регионе, а также процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку.

«Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора», — добавляется в сообщении армянского МИД.

Ранее сообщалось, что Блинкен поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В разговоре он подчеркнул, что в Вашингтоне считают, что урегулировать ситуацию в Закавказье можно только через прямой диалог между Азербайджаном и Арменией.

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Полина Матюхина
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