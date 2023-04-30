Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:20, 30 апреля 2023Мир

США призвали Армению и Азербайджан к диалогу

Госсекретарь США Блинкен назвал диалог Азербайджана и Армении единственным путем к миру
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 29 апреля, провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента, пишет РИА Новости.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты считают прямой диалог между Баку и Ереваном единственным путем урегулирования трений в Закавказье.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, а также заверил в сохраняющейся поддержке со стороны США», — сообщили в ведомстве. Блинкен также выразил признательность политику «за его неизменную приверженность мирному процессу».

Ранее в Баку выразили уверенность, что Ереван в скором времени вернется к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По словам азербайджанского дипломата, Армения перестала участвовать во встречах, касающихся прекращения конфликта, в ноябре 2022 года, продвигая «неконструктивную позицию».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка в Брянской области
США призвали Армению и Азербайджан к диалогу
В США рассказали о потере интереса Байдена к Украине
США обвинили в разжигании конфликта на Украине
Бойцы ЧВК «Вагнер» продавили оборону ВСУ на западе Артемовска
Финансист перечислила правила ведения личного бюджета
Меркель признала свою вину в расколе общества в Германии
Россиян предупредили об ужесточении правил выдачи ипотеки
Названы несогласные с позицией США по Украине страны
Самолет-разведчик НАТО приблизился к Крыму перед атакой ВСУ на Севастополь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.