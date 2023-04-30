США призвали Армению и Азербайджан к диалогу

Госсекретарь США Блинкен назвал диалог Азербайджана и Армении единственным путем к миру

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 29 апреля, провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента, пишет РИА Новости.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты считают прямой диалог между Баку и Ереваном единственным путем урегулирования трений в Закавказье.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, а также заверил в сохраняющейся поддержке со стороны США», — сообщили в ведомстве. Блинкен также выразил признательность политику «за его неизменную приверженность мирному процессу».

Ранее в Баку выразили уверенность, что Ереван в скором времени вернется к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По словам азербайджанского дипломата, Армения перестала участвовать во встречах, касающихся прекращения конфликта, в ноябре 2022 года, продвигая «неконструктивную позицию».