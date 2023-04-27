В Азербайджане предрекли скорое возвращение Армении к переговорам по Карабаху

Глава МИД Азербайджана заявил, что Армения скоро вернется к переговорам по Карабаху

Азербайджанские власти ожидают, что Армения скоро вернется к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов, пишет ТАСС.

По словам дипломата, Ереван прекратил участие во встречах насчет прекращении конфликта в ноябре 2022 года, продвигая «неконструктивную позицию».

«Но благодаря настоянию и многочисленным призывам международных партнеров ожидается, что Армения в ближайшее время вернется за стол переговоров», — предрек глава МИД.

Он также призвал международное сообщество реалистично оценивать итоги будущих переговоров и пообещал, что Баку не откажется участвовать в них.

«Мы поддерживаем и приветствуем этот процесс, будем участвовать в нем и будем делать все для того, чтобы продвигать мирный процесс», — сказал Байрамов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отсутствие взаимных территориальных претензий обязательным условием для заключения мира с Азербайджаном. Он пояснил, что речь идет о признании суверенитета страны в границах, которые занимала Армянская ССР.