Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:41, 27 апреля 2023Бывший СССР

В Азербайджане предрекли скорое возвращение Армении к переговорам по Карабаху

Глава МИД Азербайджана заявил, что Армения скоро вернется к переговорам по Карабаху

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Азербайджанские власти ожидают, что Армения скоро вернется к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов, пишет ТАСС.

По словам дипломата, Ереван прекратил участие во встречах насчет прекращении конфликта в ноябре 2022 года, продвигая «неконструктивную позицию».

«Но благодаря настоянию и многочисленным призывам международных партнеров ожидается, что Армения в ближайшее время вернется за стол переговоров», — предрек глава МИД.

Он также призвал международное сообщество реалистично оценивать итоги будущих переговоров и пообещал, что Баку не откажется участвовать в них.

«Мы поддерживаем и приветствуем этот процесс, будем участвовать в нем и будем делать все для того, чтобы продвигать мирный процесс», — сказал Байрамов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отсутствие взаимных территориальных претензий обязательным условием для заключения мира с Азербайджаном. Он пояснил, что речь идет о признании суверенитета страны в границах, которые занимала Армянская ССР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о сотнях уничтоженных бойцов ВСУ в районе Артемовска
Количество загоревшихся домов в Курганской области достигло 20
ФСБ задержала гражданина России по делу о госизмене
Названа дата выхода в России фильма «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом
В Азербайджане предрекли скорое возвращение Армении к переговорам по Карабаху
Минфин задумался об идее не платить за иностранные активы деньгами
Кандидат в президенты Турции от оппозиции счел антироссийские выпады неверными
В России продолжат строить «Варшавянки»
Названа смертельная опасность кошачьих царапин для человека
Названы самые распространенные у россиян инфекции в отпуске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.