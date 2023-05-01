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11:39, 1 мая 2023Бывший СССР

Часть Днепропетровской области осталась без света

Часть Днепропетровской области оказалась обесточена из-за повреждений сети

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Некоторые районы Днепропетровской области остались без света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

«Из-за обстрелов… есть значительные повреждения сетевой инфраструктуры в Днепропетровской и Херсонской областях», — отметили представители организации. В Министерстве уточнили, что повреждений объектов, генерирующих электроэнергию, зафиксировано не было, но есть существенные повреждения распределительных сетей.

Журналисты агентства отметили, что украинские медиа минувшей ночью сообщали о взрывах в Днепропетровской и Киевской областях, а также Киеве. Был поражен транспортный узел в Павлограде, где находились военные объекты.

Ранее украинский Telegram-канал ТСН сообщил, что в трех регионах Украины произошли взрывы. По данным медиа, взрывы слышны в Днепропетровской и Киевской областях, а также в самой столице.

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Андрей Ставицкий
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