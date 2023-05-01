Стало известно о взрывах в Киеве

ТСН: взрывы произошли в Днепропетровской и Киевской областях

В трех регионах Украины произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал ТСН.

По данным канала, взрывы слышны в Днепропетровской и Киевской областях, а также в самой столице. ТСН ссылается на очевидцев. «Сообщается о взрывах на Днепропетровщине. Жители Киева и области также сообщают о взрывах», — говорится в сообщении.

Ранее глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в Павлограде в Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие. По данным Лысака, на предприятии произошел пожар. Сейчас он уже потушен. При этом он отметил, что семь ракет удалось сбить с помощью сил воздушного командования «Восток».

В ночь на 1 мая воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Ранее сигналы тревоги прозвучали в центральных и восточных областях. После 04:00 по московскому времени они распространились на всю территорию страны.

