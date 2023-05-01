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13:28, 1 мая 2023Из жизни

Верблюд напал на ребенка и укусил его за голову

Expat Guide Turkey: в Турции верблюд напал на проигнорировавшего предупреждение мальчика

Верблюд в зоопарке города Денизли, Турция, напал на проигнорировавшего запрет на приближение к животному мальчика и укусил его за голову и шею. Об этом сообщает Expat Guide Turkey.

Десятилетний ребенок подошел слишком близко к животному, нарушив соответствующее предупреждение. В результате верблюд схватил его за голову и шею и поднял в воздух.

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Семья мальчика сумела освободить его из пасти животного. Ребенок начал плакать от страха, но родные успокоили его.

Скорая помощь прибыла на место происшествия и доставила пострадавшего в больницу. Состояние мальчика оценивается как стабильное. Момент нападения верблюда попал на видео.

Ранее сообщалось, что в Теннесси, США, верблюд сбежал из зоопарка, напал на двух мужчин и убил их. Когда одного из пострадавших перемещали в скорую, верблюд бросился на машину шерифа, и ему пришлось застрелить животное.

Алиса Дмитриева
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