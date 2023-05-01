Психотерапевт назвал яркие признаки измен партнера с коллегой

Психотерапевт Ингам: изменяющий с коллегой человек прячет телефон и меняет свои привычки

Человек, изменяющий своему партнеру с коллегой, меняет привычки и прячет свой телефон, предупредил психотерапевт Тоби Ингам. Яркие признаки измен на работе он назвал в статье для издания Mail Online.

Ингам уверяет, что лучше не быть в отношениях, в которых нельзя доверять партнеру, чем закрывать глаза на предательство любимого человека. Он назвал признаки того, что человек завел роман на работе.

Сигналом к тому, что стоит насторожиться, он назвал факт, что партнер больше не зовет с собой на посиделки с коллегами. «Если он отдает предпочтение общению в сослуживцами, а не с вами, — это тревожный знак, — говорит Ингам. — Если раньше вас приглашали на рабочие встречи, но теперь это не поощряется, то для этого может быть причина».

Человек, у которого роман с коллегой, часто опаздывает с работы, ссылаясь на возросшую занятость, продолжил психотерапевт. При этом меняется не только его поведение, но и внешний вид.

Если ваш партнер всегда спокойно относился к тому, что надевать на работу, но вдруг стал обращать на это внимание, — выясните причины таких перемен. Нет ничего плохого в желании хорошо выглядеть. Однако, если он прилагает больше усилий, чтобы блестяще выглядеть на работе, возможно, он пытается произвести впечатление на кого-то другого

Тоби Ингам психотерапевт

Желание конфиденциальности — это одно, но если у человека внезапно появилась страсть к установке паролей на телефоне, компьютере или планшете, нужно начать беспокоиться, отметил психотерапевт. Он добавил, что удаление истории на компьютере или отключение функции «поделиться моим местоположением» также может быть признаком того, что человек что-то скрывает.

Если доселе незнакомое вам имя партнер начинает постоянно упоминать в разговоре, — это сигнал к тому, чтобы насторожиться. Тревожным звонком является и обратная ситуация, когда человек совсем перестает говорить о том, о ком раньше сообщал новости Тоби Ингам психотерапевт

Также человек, которому есть что скрывать, становится обидчивым и при любых наводящих вопросах начинает паниковать и защищаться.

«Если вы обнаружите, что вашему партнеру нравится коллега, не стоит шпионить за его телефоном или пытаться обмануть его, чаще упоминая имя пассии в его присутствии, — советует психотерапевт. — Парам необходимо открыто и откровенно говорить обо всем».

Ранее сексолог Екатерина Иванова указала на частую причину измен. Среди прочих она назвала эмоциональный голод.

