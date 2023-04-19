Сексолог указала на частую причину измен

Сексолог Иванова: эмоциональный голод часто становится причиной измен

Причиной измен часто становится нарушение эмоциональной связи между партнерами, рассказала сексолог Екатерина Иванова. На частую причину адюльтеров она указала в беседе с изданием «ФедералПресс».

В пример она привела клиента-мужчину, который на приеме признается в любви к жене, а сам сидит в напряженной позе и с каменным лицом, из-за чего у супруги возникают сомнения. «Когда рот изрекает одно, а тело говорит другое, человек получает двойной сигнал, и его мозг с этим не справляется. Он начинает жевать мысленную жвачку: "Он мне сейчас правду говорит или нет? Это любовь? Со мной что-то не так или с ним?"», — рассказала Иванова.

При отсутствии эмоционального контакта с партнером, продолжила сексолог, люди ищут близости среди друзей и единомышленников или на стороне с другим партнером. «Эмоциональный голод — частая причина измен», — говорит Иванова.

При этом, добавила сексолог, причиной безразличия партнера могут быть его страдания и отчаяние. «Например, за черствостью вышеописанного мужчины разрастались огромный страх и отчаяние от мысли, что жена от него эмоционально отдаляется», — сказала сексолог, призвав партнеров не бояться показывать друг другу свои чувства.

Ранее семейный психотерапевт Морайя Сигер ДеГир назвала способы реагирования на появление третьего в отношениях. По ее словам, постоянные разговоры о другом человеке могут быть неочевидным признаком измены.