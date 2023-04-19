Назван неочевидный признак измены в отношениях

Психотерапевт ДеГир: частые упоминания другого человека могут быть признаком измены

Постоянные разговоры о другом человеке могут быть неочевидным признаком измены, считает семейный психотерапевт Морайя Сигер ДеГир. Способы реагирования на появления третьего в отношениях она назвала в интервью Newsweek.

ДеГир выделила три типа частых упоминаний, которые должны насторожить: разговоры о привлекательности другого человека, сравнения с бывшими партнерами, а также восхищение коллегой по работе. Наиболее тревожный признак, считает психотерапевт, если партнер при попытке поговорить с ним занимает оборонительную позицию, вместо того чтобы просто исключить причину беспокойства.

ДеГир отмечает, что частые упоминания других людей необязательно свидетельствуют о сексуальных отношениях на стороне. Возможно, партнер не забыл прежнюю любовь либо испытывает эмоциональную привязанность к другу противоположного пола. В обоих случаях человек, скорее всего, чувствует, неудовлетворенность отношениями и полагает, что пустоту может заполнить тот, кого он часто упоминает.

ДеГир добавила, что если партнер отдаляется, старается лучше выглядеть и лжет о своем местонахождении, то это также может говорить об адюльтере. Однако, даже если все признаки совпали, специалистка посоветовала не искать дополнительные улики, свидетельствующие о неверности. По ее мнению, лучше поговорить об этом с партнером.

Ранее пользователи форума Reddit вспомнили, какими способами им приходилось узнать о предательстве. Многие комментаторы упоминают, что измена вскрылась из-за пришедших не туда писем — электронных сообщений в мессенджерах или настоящих бумажных посланий.