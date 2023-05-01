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07:38, 1 мая 2023Россия

В России заявили о постоянных срывах контрнаступления ВСУ

Военный аналитик Кнутов: Россия срывает контрнаступление ВСУ упреждающими ударами
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный аналитик, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с Ura.ru рассказал, что Россия срывает наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), постоянно нанося упреждающие удары с помощью авиации, артиллерии, а также планирующих авиабомб.

«Мы наносим артиллерийские удары, авиационные удары, за счет планирующих авиабомб, чтобы не позволить противнику сконцентрироваться, сосредоточить ресурсы для прорыва», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что у Москвы есть все необходимое для того, чтобы не дать противнику осуществить его планы. Кнутов добавил, что такие удары позволяют оттянуть контрнаступление украинских военных и, возможно, даже сорвать его.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские солдаты поразили более 100 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

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Марина Совина
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