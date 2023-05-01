Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:56, 1 мая 2023Культура

Умерла вдова поэта Леонида Дербенева

«ЭГ»: в возрасте 88 лет скончалась вдова поэта Леонида Дербенева

Кадр: Первый канал

В Москве умерла вдова поэта Леонида Дербенева Вера. Об этом со ссылкой на родственников умершей сообщает «Экспресс-газета» («ЭГ»).

По информации издания, причиной смерти Веры Дербеневой стал тромбоз, вызванный недавно перенесенным коронавирусом. Она умерла 30 апреля в одной из больниц столицы. Женщине было 88 лет.

Родственники Веры Дербеневой рассказали журналистам, что до последних дней она чувствовала себя хорошо. Две недели назад Дербенева дала интерью «Московскому комсомольцу». Прощание с умершей состоится 4 мая в 9:30 в Храме иконы Божьей Матери «Знамение» в Переяславской слободе. Дербеневу похоронят на Востряковском кладбище рядом с мужем.

Вера Дербенева была замужем за Леонидом Дербеневым — советским и российским поэтом-пессеником, переводчиком. Умершему в 1995 году мужу она посвятила книгу «Леонид Дербенев. Между прошлым и будущим».

1 мая стало известно, что на 83-м году жизни скончался народный артист России Георгий Демуров. Артист сыграл более 150 ролей в Нижегородском театре драмы имени Горького, в 2004 году исполнил роль Иосифа Сталина в телевизионном проекте «Конвой PQ-17».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Поезд сошел с рельсов под Брянском в результате подрыва железной дороги. Что известно о случившемся?
Опубликовано последнее фото Вячеслава Зайцева перед смертью
Стало известно о попытке атаки украинского Су-25 в районе Херсона
Умерла вдова поэта Леонида Дербенева
Психолог написала заявление на клиента из-за его желания устроить теракт
Лолита Милявская сообщила о вылете из России
Названы вызывающие отвращение к сексу болезни
Проблемный американский банк продали конкуренту
Пригожин опубликовал видеопоздравление с 1 Мая для Зеленского
Двое мужчин умерли в московском хостеле с разницей в три часа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.