Футболист напал на судью и сломал ему челюсть во время матча
Футболист команды «Гринакр Иглс» напал на судью Ходра Яги и сломал ему челюсть во время матча любительской лиги в пригороде австралийского Сиднея против «Падстоу Хорнетс». Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.
По информации источника, дисквалифицированный игрок «Гринакра» оскорблял арбитров, перелез через забор и несколько раз ударил Яги. Рефери диагностировали перелом челюсти в трех местах и три выбитых зуба.
Футболисту было предъявлено обвинение в предполагаемом нападении, а «Гринакр» принял решение сняться с соревнований. Министр спорта Нового Южного Уэльса назвал нападение на Яги отвратительным. Федерация футбола штата осудила инцидент и объявила о поддержке в расследовании.
8 марта Сирийская футбольная ассоциация пожизненно отстранила бывшего капитана национальной сборной Ахмада Аль-Салеха за нападение на судью. Он получил красную карточку во время матча чемпионата Сирии против «Аль-Ватбы». После этого спортсмен набросился на удалившего его арбитра с оскорблениями, плюнул в него и ударил ногой.