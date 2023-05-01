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13:30, 1 мая 2023Спорт

Футболист напал на судью и сломал ему челюсть во время матча

Футболист напал на судью Яги и сломал ему челюсть во время матча в Австралии

Фото: Carl Recine / Reuters

Футболист команды «Гринакр Иглс» напал на судью Ходра Яги и сломал ему челюсть во время матча любительской лиги в пригороде австралийского Сиднея против «Падстоу Хорнетс». Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

По информации источника, дисквалифицированный игрок «Гринакра» оскорблял арбитров, перелез через забор и несколько раз ударил Яги. Рефери диагностировали перелом челюсти в трех местах и три выбитых зуба.

Футболисту было предъявлено обвинение в предполагаемом нападении, а «Гринакр» принял решение сняться с соревнований. Министр спорта Нового Южного Уэльса назвал нападение на Яги отвратительным. Федерация футбола штата осудила инцидент и объявила о поддержке в расследовании.

8 марта Сирийская футбольная ассоциация пожизненно отстранила бывшего капитана национальной сборной Ахмада Аль-Салеха за нападение на судью. Он получил красную карточку во время матча чемпионата Сирии против «Аль-Ватбы». После этого спортсмен набросился на удалившего его арбитра с оскорблениями, плюнул в него и ударил ногой.

Анастасия Борисова
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