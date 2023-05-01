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00:30, 1 мая 2023Среда обитания

В России выросли коэффициенты риска при расчете ипотеки

Центробанк повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В России с 1 мая 2023 года повысились надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Об этом говорится в официальном сообщении Центрального банка.

По ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия, коэффициенты будут зависеть от размера первоначального взноса. При его размере в 10-15 процентов предусмотрен максимальный уровень надбавки — 1,5, минимальная надбавка 0,5 распространяется на займы с первоначальным взносом 20-30 процентов.

В случае с ипотекой под залог недвижимости повышение коэффициентов коснется только сделок с показателем LTV — отношение основного долга к справедливой стоимости предмета залога — от 85 до 90 процентов. Надбавка будет зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Он рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу заявителя.

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Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко ранее рассказал, что более половины кредитов берут люди с ПДМ выше 80 процентов. По его мнению, при любом изменении ситуации платежеспособность такого заемщика резко упадет. Лашко отметил, что, увеличивая надбавки на коэффициенты для расчета стоимости ипотеки, Центробанк оказывает давление на банки, чтобы они не выдавали рискованные кредиты.

О повышении коэффициентов риска Центробанк рассказал 20 февраля. Регулятор считает, что предложенный метод регулирования способен решить текущие проблемы на рынке жилья и предотвратить появление ценового пузыря.

Влада Горячева
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