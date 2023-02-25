Финансист высказался о реакции ЦБ на перегрев рынка недвижимости

Финансист Лашко сообщил, что в России сохраняются высокие темпы ипотечного кредитования

В России сохраняются высокие темпы ипотечного кредитования при высоких ценах на недвижимость, заявил финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал о реакции Центробанка (ЦБ) на перегрев рынка недвижимости.

Ранее Банк России сообщил, что для ограничения рисков заемщиков и банков с 1 мая повышаются надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Также с мая устанавливаются надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью, следует из сообщения регулятора.

В стране сохраняются высокие темпы ипотечного кредитования при высоких ценах на недвижимость Алексей Лашко финансовый эксперт

«Более половины кредитов берут люди с ПДМ выше 80 процентов, то есть люди платят по кредитам более 80 процентов от своего дохода. При любом "шоке" платежеспособность такого заемщика резко упадет, и, скорее всего, он обратится в банк за реструктуризацией. Получается, что данные ипотечные кредиты самые рисковые», — заявил Лашко.

Финансовый эксперт сообщил, что Центробанк повышает коэффициенты риска — увеличивает давление на капитал банка, чтобы банки не выдавали такие кредиты.

«Также растет доля кредитов с низким первоначальным взносом. То есть опять в случае некого "шока" банку придется реализовывать объект недвижимости, который будет реализован в убыток, а заемщик еще останется должен банку по ипотечному займу», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

При совместных программах банка и застройщика у банка получается на балансе переоцененный объект недвижимости по цене порядка 115 процентов от реальной стоимости. Который в случае «шока» может быть продан в убыток, который окажется на балансе банка Алексей Лашко финансовый эксперт

ЦБ видит «перегрев» рынка и начинает спасать банки и заемщиков от самих себя, отметил Лашко.

«Практика сотрудничества застройщиков и банков все больше увеличивает разрыв между первичным и вторичным рынками. Когда заемщик получит объект недвижимости, он не сможет его продать по цене, по которой покупал на вторичном рынке», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что в феврале 2023 года посуточная аренда жилья в популярных туристических городах России и странах ближнего зарубежья подешевела на 31 процент по сравнению с январем.