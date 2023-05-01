Комиссия Минкульта Украины осмотрела семинарию УПЦ в Киево-Печерской лавре

Представители комиссии Минкульта Украины осмотрели семинарию УПЦ в Киево-Печерской лавре

Представители комиссии Министерства культуры Украины по приему-передаче имущества Киево-Печерской лавры пришли в помещения Киевской духовной академии и семинарии Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в Telegram-канале академии.

«1 мая 2023 года представители комиссии провели осмотр технического состояния жилых корпусов Киевской духовной академии и семинарии», — сказано в публикации. Отмечается, что документы о передаче корпусов Киевской духовной академии национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» не подписывались.

25 апреля хозяйственный суд Киева постановил обеспечить беспрепятственную работу комиссии по приему-передаче имущества обители. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что в Киево-Печерской лавре продолжается диалог представителей УПЦ и сотрудников заповедника.

Ранее он рассказал, что обитель могут превратить в лечебницу для военных и центр народного промысла. По его словам, Минкульт хочет разработать концепцию управления и развития территории монастыря. Также министр пообещал обсудить этот вопрос с украинской общественностью.