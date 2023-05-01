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22:14, 1 мая 2023Мир

В Госдепе заявили об отсутствии у Блинкена планов контактировать с Лавровым

В Госдепе заявили об отсутствии у Блинкена планов проводить встречи с Лавровым
Энтони Блинкен и Сергей Лавров

Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Власти США на данном этапе не планируют проводить встречи или иного рода контакты между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель в разговоре с РИА Новости.

«У нас нет планов встречаться или контактировать с министром иностранных дел Лавровым», — отметил Патель.

Он подчеркнул, что в ходе последнего разговора с главой российского МИД месяц назад Блинкен «был четок относительно необходимости освобождения незаконно удерживаемых» граждан США. В их число входит журналист Эван Гершкович, который был арестован в России по обвинению в шпионаже, и осужден за шпионаж Пола Уилана.

24 апреля Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. После посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что мероприятия в ходе визита главы МИД России прошли блестяще.

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Юлия Мискевич
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