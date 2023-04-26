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22:47, 26 апреля 2023Мир

Посол Антонов оценил мероприятия в ходе визита Лаврова в Нью-Йорк

Посол Антонов заявил, что мероприятия в ходе визита Лаврова в Нью-Йорк прошли блестяще
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что мероприятия в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк прошли блестяще. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД России прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 24 апреля. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что Лавров встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

На заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке Лавров напомнил, что президент США Джо Байден «не без гордости говорил на камеры», что лично призывал бомбить Белград.

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Юлия Мискевич
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