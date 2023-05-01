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01:00, 1 мая 2023Россия

Горячее питание в школах сделали обязательным с 1 мая

Горячее питание для школьников сделали обязательным с 1 мая

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Правительство изменило порядок составления меню для школьников. Соответствующее постановление кабинета министров вступило в силу в понедельник, 1 мая.

Теперь компаниям-подрядчикам нужно оговаривать содержание рациона детей с руководством образовательных учреждений. Причем, делать это нужно отдельно для каждой возрастной группы учащихся.

Дополнительно предписано согласовывать диетическое питание, если оно требуется для кого-то из учеников, а также запрещено исключать из меню горячее питание.

В конце февраля сообщалось, что Минпросвещения планирует ввести еженедельное меню горячего питания для учеников первых-четвертых классов в российских школах. Как пояснил первый замглавы ведомства Александр Бугаев, в меню для младшеклассников намерены включить конкретные продукты.

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию в 2020 году, предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. В 2021-м он призывал Минпросвещения допустить родителей учеников к контролю за качеством питания в образовательных учреждениях. Тогда же глава государства рекомендовал создать все условия для проведения санитарных проверок горячего питания в российских школах.

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Игорь Дмитров
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