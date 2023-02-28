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17:46, 28 февраля 2023Россия

В российских школах меню для младшеклассников сделают еженедельным

Минпросвещения планирует ввести еженедельное меню горячего питания для младшеклассников

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минпросвещения планирует ввести еженедельное меню горячего питания для учеников первых-четвертых классов в российских школах. Об этом сообщил во вторник, 28 февраля, первый замглавы министерства Александр Бугаев, передает ТАСС.

Он пояснил, что в меню для младшеклассников намерены включить конкретные продукты. Бугаев отметил, что в Минпросвещения действует автоматизированная система мониторинга состава меню, которое предоставляется в школах.

Первый замминистра просвещения также заверил, что представители ведомства ежедневно ведут мониторинг изменения цен на продукты для горячего питания. Так, по итогам данной работы удалось выявить необходимость изменения субсидии на школьное питание в двух российских регионах. Денежные средства на эти цели уже выделены, подчеркнул Бугаев.

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию в 2020 году, предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. В 2021-м глава государства призывал Минпросвещения допустить родителей учеников к контролю за качеством питания в образовательных учреждениях.

Тогда же Путин рекомендовал создать все условия для проведения санитарных проверок горячего питания в российских школах.

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Анна Щербакова
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