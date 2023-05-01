В Польше объяснили отказ от импорта украинского зерна

Bloomberg: Польша отказалась от импорта украинского зерна, чтобы не оттолкнуть избирателей

Польша отказалась от импорта украинского зерна, чтобы не оттолкнуть избирателей. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, страны Восточной Европы поставили под угрозу «экономический спасательный круг» для Украины. В апреле в Польше из-за избытка зерна протестовали фермеры, что вызвало обвал цен. Варшава ввела запрет на импорт украинского зерна, объяснив свое решение нежеланием отпугнуть избирателей в преддверии парламентских выборов. Примеру Польши последовали Венгрия, Словакия и Болгария.

Одной из причин для отказа от зерна и Украины стал рост поддержки правой евроскептической партии «Конфедерация». Партия поддерживает недовольство общества из-за притока беженцев из Украины и военной помощи Киеву.

Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, комментируя запрет на импорт, сказал, что «жесткое решение» поможет Киеву. «Не в интересах наших друзей, чтобы Польша погрузилась в кризис и чтобы здесь к власти пришли люди, которые изменят политику поддержки Украины», — заявил он.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия договорилась со странами Восточной Европы об экспорте продуктов из Украины. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсе и подсолнечнике.