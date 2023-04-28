ЕК договорилась со странами Восточной Европы об экспорте продуктов с Украины

ЕК договорилась с пятью странами ЕС об ограничении экспорта продуктов с Украины

Европейская комиссия (ЕК) договорилась с пятью странами Восточной Европы об ограничении экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в Евросоюз (ЕС). В частности, речь идет о пшенице, кукурузе, рапсе и подсолнечнике. Об этом заявил зампред ЕК Валдис Домбровскис в Twitter.

«ЕК достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией в отношении украинских агропродовольственных товаров. Мы приняли меры для решения проблем фермеров в соседних странах ЕС и в Украине», — написал он.

Отмечается, что Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария должны снять односторонние запреты на ввоз продуктов с Украины в обмен на помощь в размере 100 миллионов евро для фермеров, пострадавших от затоваривания зерном.

Ранее ЕК объявила, что рассматривает возможность принятия дополнительного пакета мер поддержки для фермеров из ЕС, которые понесли потери после наплыва украинской сельскохозяйственной продукции.

19 апреля сообщалось, что Еврокомиссия намерена ввести запрет на импорт зерна c Украины из-за его избытка в некоторых странах ЕС. Уточняется, что ЕК потребуется согласие Киева на эти меры, чтобы избежать обжалования решения во Всемирной торговой организации.

