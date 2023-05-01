Медведев вырвал победу у занимающего 96-ю строчку в рейтинге ATP россиянина Шевченко

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Александра Шевченко в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 1 мая, и продлилась три сета. В решающей третьей партии Медведев уступал со счетом 2:4, но вырвал победу. Итоговый счет — 4:6, 6:1, 7:5 в пользу третьей ракетки мира. Соперники провели на корте 2 часа и 42 минуты.

Шевченко занимает 96-ю строчку в рейтинге ATP. На турнире в Мадриде он впервые в карьере выиграл два матча подряд в основной сетке соревнований под эгидой ассоциации.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю. Спортсмен выиграл US Open в 2021 году.