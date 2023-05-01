Власти Украины сообщили пострадавших при взрывах в Павлограде

При взрывах в Павлограде Днепропетровской области Украины пострадали 34 человека

Администрация Днепропетровской области Украины сообщила о 34 пострадавших при взрыве в Павлограде. Об этом пишет РБК.

По данным властей, у пострадавших зафиксированы травмы разной степени тяжести. Уточняется, что часть из них отравилась продуктами горения. Две женщины попали в реанимацию, остальные отправлены на амбулаторное лечение.

В ночь на 1 мая стало известно, что российские военные поразили транспортный узел в Павлограде Днепропетровской области. Удар был нанесен артиллерией по складам с боеприпасами и железнодорожному эшелону украинских военных. Информацию об ударе также подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в Павлограде повреждено промышленное предприятие, на его территории произошел пожар. Сейчас он уже потушен. При этом Лысак отметил, что семь ракет удалось сбить с помощью сил воздушного командования «Восток».

