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13:25, 1 мая 2023Бывший СССР

Власти Украины сообщили пострадавших при взрывах в Павлограде

При взрывах в Павлограде Днепропетровской области Украины пострадали 34 человека

Фото: Carlos Barria / Reuters

Администрация Днепропетровской области Украины сообщила о 34 пострадавших при взрыве в Павлограде. Об этом пишет РБК.

По данным властей, у пострадавших зафиксированы травмы разной степени тяжести. Уточняется, что часть из них отравилась продуктами горения. Две женщины попали в реанимацию, остальные отправлены на амбулаторное лечение.

В ночь на 1 мая стало известно, что российские военные поразили транспортный узел в Павлограде Днепропетровской области. Удар был нанесен артиллерией по складам с боеприпасами и железнодорожному эшелону украинских военных. Информацию об ударе также подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в Павлограде повреждено промышленное предприятие, на его территории произошел пожар. Сейчас он уже потушен. При этом Лысак отметил, что семь ракет удалось сбить с помощью сил воздушного командования «Восток».

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Варвара Кошечкина
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