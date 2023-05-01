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21:34, 1 мая 2023Бывший СССР

Пригожин рассказал о продвижении «Вагнера» в Артемовске

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» продвинулись на 120 метров в Артемовске

Фото: РИА Новости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин оценил продвижение бойцов в Артемовске (украинское название – Бахмут) по состоянию на вечер 1 мая. Слова Пригожина приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

По словам Пригожина, бойцы «Вагнера» продвинулись в городе до 120 метров. Всего российскими подразделениями занято 45 тысяч квадратных метров.

30 апреля Пригожин сообщил, что подразделения группы «Вагнер» продвинулись на 230 метров. До этого боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовикам остается пройти около 1,5 километра по городской застройке до полного взятия под контроль Артемовска. По его словам, линия фронта все ближе смещается к западным окраинам города.

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Марина Совина
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