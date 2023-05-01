Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 1 мая 2023Россия

Психолог написала заявление на клиента из-за его желания устроить теракт

В Москве психолог написала заявление на пациента из-за его желания устроить теракт

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

В Москве психолог написала заявление на своего клиента после его признания в том, что он хочет устроить теракт на Красной площади или подорвать себя в одной из башен «Москва-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

41-летняя психолог работает в чате поддержки, куда обращаются люди за помощью. Ей написал мужчина, который представился как Артур. Переписка с пациентом продлилась около 30 минут. Мужчина жаловался на жизнь и государство, по его словам, он однажды был задержан на митинге. В конце диалога пациент заявил, что хочет совершить теракт или взорвать себя.

Психолог приняла решение обратиться в полицию и передала правоохранителям IP-адрес пациента. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов проверили территорию «Москва-Сити», а также осмотрели Красную площадь. Поиски мужчины продолжаются.

Ранее в Подмосковье 11-летняя школьница рассказала психологу, что ее на протяжении нескольких месяцев насиловал родной дядя. Как сообщалось, четвероклассница из Серпухова оказалась на отдыхе в оздоровительном центре под Наро-Фоминском. Там девочка попала на консультацию к психологу. Врач передала всю информацию в полицию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Поезд сошел с рельсов под Брянском в результате подрыва железной дороги. Что известно о случившемся?
Опубликовано последнее фото Вячеслава Зайцева перед смертью
Стало известно о попытке атаки украинского Су-25 в районе Херсона
Умерла вдова поэта Леонида Дербенева
Психолог написала заявление на клиента из-за его желания устроить теракт
Лолита Милявская сообщила о вылете из России
Названы вызывающие отвращение к сексу болезни
Проблемный американский банк продали конкуренту
Пригожин опубликовал видеопоздравление с 1 Мая для Зеленского
Двое мужчин умерли в московском хостеле с разницей в три часа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.