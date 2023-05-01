Психолог написала заявление на клиента из-за его желания устроить теракт

В Москве психолог написала заявление на пациента из-за его желания устроить теракт

В Москве психолог написала заявление на своего клиента после его признания в том, что он хочет устроить теракт на Красной площади или подорвать себя в одной из башен «Москва-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

41-летняя психолог работает в чате поддержки, куда обращаются люди за помощью. Ей написал мужчина, который представился как Артур. Переписка с пациентом продлилась около 30 минут. Мужчина жаловался на жизнь и государство, по его словам, он однажды был задержан на митинге. В конце диалога пациент заявил, что хочет совершить теракт или взорвать себя.

Психолог приняла решение обратиться в полицию и передала правоохранителям IP-адрес пациента. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов проверили территорию «Москва-Сити», а также осмотрели Красную площадь. Поиски мужчины продолжаются.

Ранее в Подмосковье 11-летняя школьница рассказала психологу, что ее на протяжении нескольких месяцев насиловал родной дядя. Как сообщалось, четвероклассница из Серпухова оказалась на отдыхе в оздоровительном центре под Наро-Фоминском. Там девочка попала на консультацию к психологу. Врач передала всю информацию в полицию.