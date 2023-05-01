«Спартак» победил сталинградское «Динамо» в ретро-матче Победы
Московский «Спартак» победил сталинградское «Динамо» со счетом 2:0 в ретро-матче Победы
Московский «Спартак» победил сталинградское «Динамо» в ретро-матче Победы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 2:0. Победу «Спартаку» принесли голы Романа Павлюченко и Александра Самедова.
Игра была проведена в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Матч был посвящен встрече команд, прошедшей через несколько месяцев после окончания битвы — 2 мая 1943 года.