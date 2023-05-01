Агент Головина назвал три интересовавшихся футболистом клуба АПЛ

Агент Головина заявил, что игроком интересовались «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Эвертон»

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, назвал три клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), интересовавшихся футболистом. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам представителя игрока, трансфер его клиента в начале 2022 года рассматривал «Ньюкасл». «Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились», — заявил Клюев.

Агент также отметил, что в разный период Головиным интересовались «Вест Хэм» и «Эвертон». «Но Сашка хотел в клуб, который играет в еврокубках, потому что он максималист», — отметил Клюев.

Действующий контракт Головина с «Монако» рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей в чемпионате Франции, в которых забил семь мячей и сделал семь голевых передач.