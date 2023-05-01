Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Севилья
Сегодня
22:00 (Мск)
Жирона
Испания - Примера|32-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 7-й матч
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 7-й матч
Барселона
Завтра
20:30 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|33-й тур
16:14, 1 мая 2023Спорт

Агент Головина назвал три интересовавшихся футболистом клуба АПЛ

Агент Головина заявил, что игроком интересовались «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Эвертон»

Фото: Alexander Scheuber / Getty Images

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, назвал три клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), интересовавшихся футболистом. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам представителя игрока, трансфер его клиента в начале 2022 года рассматривал «Ньюкасл». «Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились», — заявил Клюев.

Агент также отметил, что в разный период Головиным интересовались «Вест Хэм» и «Эвертон». «Но Сашка хотел в клуб, который играет в еврокубках, потому что он максималист», — отметил Клюев.

Действующий контракт Головина с «Монако» рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей в чемпионате Франции, в которых забил семь мячей и сделал семь голевых передач.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Поезд сошел с рельсов под Брянском в результате подрыва железной дороги. Что известно о случившемся?
Рыбаки выловили боевую гранату из Москвы-реки
На Украине заявили о финишной прямой контрнаступления
Агент Головина назвал три интересовавшихся футболистом клуба АПЛ
Машину кортежа генпрокурора Болгарии взорвали
Инвесторы подали в суд на руководство Adidas из-за контракта с Канье Уэстом
Опубликовано последнее фото Вячеслава Зайцева перед смертью
Стало известно о попытке атаки украинского Су-25 в районе Херсона
Умерла вдова поэта Леонида Дербенева
Психолог написала заявление на клиента из-за его желания устроить теракт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.