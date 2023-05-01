Шольц заявил о стремлении Германии избежать эскалации России и НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стремится избежать эскалации РФ и НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о стремлении страны избежать эскалации России и НАТО, несмотря на поставки оружия Украине. Его слова передает ТАСС.

По словам Шольца, в вопросе военной помощи Киеву Берлин не делает каких-либо односторонних шагов и советуется с партнерами. «Мы делаем все, чтобы не было эскалации в направлении войны России с НАТО», — добавил он.

В апреле Олаф Шольц сказал, что Украине по-прежнему необходима военная помощь, однако новые типы вооружений ей сейчас не требуются. По мнению агентства DPA, таким образом канцлер в очередной раз косвенно отказал украинской стороне в истребителях, которые она хочет получить от Запада.

До этого Киев получил от Берлина вторую систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и 16 управляемых ракет. Предположительно, вооружения прибыли на Украину в воскресенье, 16 апреля.