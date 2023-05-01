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00:11, 1 мая 2023Наука и техника

Хакеры взломали европейский спутник

Gizmodo: хакерам Thales удалось взломать спутник OPS-SAT и получить контроль над ним

Фото: Unsplash

Специалистам промышленной компании Thales удалось взломать европейский спутник и продемонстрировать работу защитных систем. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Хакеры Thales показали процесс взлома на конференции CYSAT. Целью энтузиастов стал небольшой спутник OPS-SAT, принадлежащий Европейскому космическому агентству (ESA). Специалистам удалась не только обойти защитные системы устройства, но и получить контроль над спутником.

Авторы рассказали, что получили доступ к глобальной системой позиционирования, системе ориентации и бортовой камере OPS-SAT. Уточняется, что специалисты не стали мешать работе запущенного в 2019 году устройства и менять его орбиту. Хакеры признались, что совершили взлом через бортовую систему, используя стандартные права доступа для входа в интерфейс управления. По словам экспертов Thales, они могли получить полный контроль над оборудованием и загрузить в его ПО вредоносный код.

«Космическая отрасль должна учитывать кибербезопасность на каждом этапе жизненного цикла спутника, от первоначального проектирования до разработки и обслуживания систем», — прокомментировал результаты эксперимента вице-президент Thales по киберрешениям Пьер-Ив Жоливе.

В конце апреля журналисты издания Vice рассказали, что злоумышленники придумали способ угона автомобиля с помощью кнопочного телефона. Хакеры создали модифицированное оборудование, способное подключаться к CAN-шине практически любого транспортного средства.

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Андрей Ставицкий
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