Стало известно об интересе иностранных клубов к игроку «Зенита»

Sport24: «Марсель» и «Фатих Карагюмрюк» заинтересовались игроком «Зенита» Делером Кузяевым

Российский полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в иностранном клубе. Об этом сообщает Sport24.

Игроком заинтересовались во французском «Марселе». Отмечается, что команда хочет обновить линию полузащиты. «Спортивный директор французов Хавьер Рибалта знаком с российским рынком и может помочь Далеру обустроиться во Франции», — рассказал источник издания.

Также Кузяева рассматривают турецкие клубы, в частности «Фатих Карагюмрюк». «Главный тренер "Фатих Карагюмрюк" Андреа Пирло хотел бы сделать крепкую связку полузащитников [Магомед] Оздоев — Кузяев», — поделился источник.

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. Его контракт с петербургской командой заканчивается 30 июня 2023 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний футболист провел 21 матч, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.