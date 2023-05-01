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18:26, 1 мая 2023Наука и техника

Президент Турции огласил название нового боевого самолета

Президент Турции Эрдоган огласил название нового боевого самолета KAAN

Фото: Çay TV Haber

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил название нового национального боевого самолета Турции пятого поколения. Об этом сообщает NTV.com.

Новый самолет получил название KAAN. Уточняется, что представленный летальный аппарат обладает большим количеством преимуществ, в числе которых — высокая маневренность и высокая точность прицеливания.

«Сегодня мы достигли результатов, которые являются символами будущего. Будущее в небе. Вот почему мы называем это "будущим" сегодня. Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в строительство и развитие нашей оборонной промышленности», — заявил глава государства, подчеркнув, что военное оборудование страны работает во всех областях: на суше, в море, воздухе и космосе.

Ранее стало известно, что «Курганский машиностроительный завод» в России внедрит в производство новейшие самоходные противотанковые пушки 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф.

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Анастасия Астахова
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