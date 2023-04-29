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11:28, 29 апреля 2023Наука и техника

«Ростех» внедрит в производство новейшие истребители танков

«Ростех» внедрит в производство новейшие истребители танков и бронетранспортеров

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Курганский машиностроительный завод» внедрит в производство новейшие самоходные противотанковые пушки 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что с Минобороны были заключены дополнительные государственные контракты на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники. «С 2023 года "Курганмашзавод" имеет статус головного исполнителя по ГОЗ. В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением "Бережок", освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники — 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф», — сообщили в пресс-службе.

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Истребитель танков 2С25М на гусеничном шасси, разработанный ПАО «Курганмашзавод», оснащен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров. Боевая машина может развивать скорость по дороге до 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час. Противотанковая пушка может транспортироваться кораблями и самолетами, а десантироваться — парашютно-посадочным способом.

Ранее сообщалось, что предприятие «НИИ стали», входящее в концерн «Калашников», начало серийное производство противоосколочных одеял, которые останавливают до 90 процентов осколков боеприпасов. Одеяло позволяет оперативно защитить места массового скопления людей, включая школы, вокзалы и больницы.

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Алиса Удовик
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