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20:56, 28 апреля 2023Наука и техника

В России начали производство противоосколочных одеял

Концерн «Калашников» начал серийное производство противоосколочных одеял

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Предприятие «НИИ стали», входящее в концерн «Калашников», начало серийное производство противоосколочных одеял, которые останавливают до 90 процентов осколков боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Отмечается, что одним из первых заказчиков стала компания из Белгорода, работающая в непосредственной близости к зоне проведения специальной военной операции. Продукцию отгрузят заказчику в середине мая.

Противоосколочное одеяло позволяет оперативно защитить места массового скопления людей, включая школы, вокзалы и больницы.

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«Небольшой вес одеяла и достаточная площадь позволяет применять его для защиты людей в домах, автомобилях и индивидуально, при попадании человека в зону боевых действий. Одеяло останавливает до 90 процентов осколков, образующихся при подрыве мин, снарядов, самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор завода «Октава» Павел Павленко сообщил, что предприятие наладило производство бронежилетов «Оберег», позволяющих выдерживать прямое попадание бронебойных пуль Б-32.

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Даниил Иринин
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