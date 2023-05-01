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10:21, 1 мая 2023Интернет и СМИ

Медведев прокомментировал ограничения в Twitter

Зампредседателя Совбеза России Медведев заявил, что Twitter «прогнулся» под США и Украину

Фото: Kremlin Poo l /Globallookpress.com

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя ограничения, наложенные на его англоязычный аккаунт в Twitter, заявил, что социальная сеть «прогнулась» под США и Украину. Его слова приводит РИА Новости.

«Twitter прогнулся под госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с [экс-президентом США Дональдом] Трампом. Илон [Маск, владелец соцсети] явно не справился с этим заданием, увы», — ответил он на вопрос журналистов о причинах произошедшего.

Медведев отметил, что это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. «А если серьезно, то обойдемся и без него. (...) Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей», — сказал зампред Собвеза. Также он назвал главной задачей России нанесение поражения всем врагам.

29 апреля Медведев рассказал о реакции Twitter на его пост про Польшу. Политик заявил, что соцсеть ограничила показ его записи в английском аккаунте. После этого он переопубликовал сообщение в русскоязычном профиле на нескольких языках. Кроме того, Медведев выразил недоумение, почему его пост ограничен в Twitter, а призывы уничтожить Россию — в рамках правил.

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Кристина Есикова
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