Медведев рассказал о реакции Twitter на его пост о Польше

Медведев заявил, что Twitter ограничил показ его записи про Польшу

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о реакции Twitter на его пост про Польшу. Политик заявил, что соцсеть ограничила показ его записи в английском аккаунте, после этого Медведев переопубликовал сообщение в русском на нескольких языках.

Он выразил недоумение, почему его пост ограничен в Twitter, а призывы уничтожить Россию в рамках правил.

«Администрация "Твиттера" ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки», — отметил Медведев.

Ранее политик опубликовал в своем англоязычном аккаунте в Twitter пост о том, что Польша не должна существовать для России, пока там у власти одни русофобы, а Украина полна польских наемников.

28 апреля Дмитрий Медведев заявил, что Молдавии как страны уже нет. По словам политика, нынешние власти Молдавии «продали» ее Румынии, поэтому вести с ними переговоры после сообщений о запрете президенту России Владимиру Путину посещать Молдавию нет смысла.