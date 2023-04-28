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09:47, 28 апреля 2023Россия

Медведев заявил о несуществующей Молдавии

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Молдавии как страны уже нет

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Молдавии как страны уже нет. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По словам политика, нынешние власти Молдавии «продали» ее Румынии, поэтому вести с ними переговоры после сообщений о запрете президенту России Владимиру Путину посещать Молдавию нет смысла.

«Страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чем разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они — молдаване или румыны», — заявил Медведев.

При этом он отметил, что молдаване будут самостоятельно разбираться со своими властями лишь при условии соблюдения ими суверенитета Приднестровья.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о наличии у молдавских властей длинного списка россиян, которым запрещен въезд в республику, однако пока он не был опубликован. Он уточнил, что в нем находятся официальные лица России.

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Марк Леонов
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