В Молдавии заявили об отказе пускать Путина в страну

Премьер Молдавии Речан заявил, что власти не позволят президенту Путину въехать в страну

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти страны откажут во въезде в страну президенту России Владимиру Путину. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом глава правительства ответил на вопрос журналиста, сможет ли въехать в Молдавию российский лидер. Он категорически заявил: «Нет».

Речан добавил, что Кишинев не потерпит вмешательства во внутреннюю политику со стороны представителей России, подчеркнув, что никто из тех, кто не должен быть въехать на территорию государства, туда не попал.

Премьер-министр добавил, что речь идет не только о политиках и официальных лицах, но и о деятелях культуры, которые участвуют в избирательных кампаниях в Молдавии. В качестве примера он привел певца Филиппа Киркорова.

Ранее Речан заявил о наличии у молдавских властей длинного списка россиян, которым запрещен въезд в республику, однако пока он не был опубликован. Он уточнил, что в нем находятся официальные лица России.

