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16:22, 29 апреля 2023Россия

Медведев предложил перестать поддерживать дипотношения с Польшей

Зампред Совбеза РФ Медведев высказался против поддержания дипотношений с Польшей

Фото: Dmitry Medvedev / Globallookpress.com

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России не стоит поддерживать дипотношения с Польшей, пока в стране руководят русофобы. С таким предложением он выступил в своем англоязычном аккаунте в Twitter.

«Я не вижу смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, и Украина полна польских наемников, которых надо безжалостно уничтожать, как вонючих крыс», — говорится в сообщении Медведева.

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Текст сообщения написан на английском языке и продублирован на польском.

Ранее Медведев заявил, что Польша является «бесконечно враждебным» для России образованием. По словам политика, Варшава решила, что именно сейчас может быть реализован шанс поглотить осколки Украины.

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Алиса Дмитриева
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