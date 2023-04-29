Медведев предложил перестать поддерживать дипотношения с Польшей

Зампред Совбеза РФ Медведев высказался против поддержания дипотношений с Польшей

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России не стоит поддерживать дипотношения с Польшей, пока в стране руководят русофобы. С таким предложением он выступил в своем англоязычном аккаунте в Twitter.

«Я не вижу смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, и Украина полна польских наемников, которых надо безжалостно уничтожать, как вонючих крыс», — говорится в сообщении Медведева.

Текст сообщения написан на английском языке и продублирован на польском.

Ранее Медведев заявил, что Польша является «бесконечно враждебным» для России образованием. По словам политика, Варшава решила, что именно сейчас может быть реализован шанс поглотить осколки Украины.

