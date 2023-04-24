Зампред Совбеза Медведев назвал Польшу бесконечно враждебным для России образованием

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Польша является «бесконечно враждебным» для России образованием. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, Польша решила, что именно сейчас может быть реализован шанс поглотить осколки Украины. «Конечно, о последствиях никто из галлюцинирующих польских маньяков не думает», — подчеркнул политик, обратив внимание на то, что ресурсы западных стран скоро исчерпаются.

