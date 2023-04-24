Медведев назвал Польшу бесконечно враждебным для России образованием
Зампред Совбеза Медведев назвал Польшу бесконечно враждебным для России образованием
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Польша является «бесконечно враждебным» для России образованием. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, Польша решила, что именно сейчас может быть реализован шанс поглотить осколки Украины. «Конечно, о последствиях никто из галлюцинирующих польских маньяков не думает», — подчеркнул политик, обратив внимание на то, что ресурсы западных стран скоро исчерпаются.