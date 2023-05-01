В США создали генную терапию для уничтожения ВИЧ и защиты организма от вируса

Биологи университета Темпл в США создали генную терапию для уничтожения следов ВИЧ

Американские молекулярные биологи создали двойную генную терапию на базе «нобелевского» геномного редактора CRISPR/Cas9. Она одновременно очищает зараженные клетки от большинства следов ВИЧ и делает ДНК здоровых иммунных клеток неуязвимыми для атак вируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета Темпл в Филадельфии (США).

Отмечается, что истории успешного излечения пациентов от ВИЧ в результате трансплантации костного мозга натолкнули ученых на мысль, что для полного избавления от вируса необходимо не только очистить организм от вируса, но и убрать все рецепторы CCR5 из иммунных клеток. «Мы разработали гораздо более простую и применимую на практике процедуру, которая позволяет решить эту задачу при помощи инъекций генной терапии на базе CRISPR/Cas9», — пояснил профессор университета Темпл Камель Халили.

Проверив работу генной терапии на культурах человеческих иммунных телец, ученые проследили за ее действием на организм мышей с частично человеческой иммунной системой. Для этого биологи заразили грызунов ВИЧ, дождались развития хронической формы инфекции и подавили ее с помощью антиретровирусных препаратов, введя в их организм экспериментальную генную терапию. В ближайшее время ученые планируют провести аналогичные опыты на приматах.

Ранее сообщалось, что лекарство от ВИЧ предотвратило скопление вызывающих деменцию белков. У подопытных получилось восстановить функцию самоочищения мозга от токсичных белков, а также замедлить прогрессирование нейродегенеративного заболевания.