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10:17, 28 апреля 2023Наука и техника

Лекарство от ВИЧ предотвратило скопление вызывающих деменцию белков

Neuron: препарат от ВИЧ замедлил прогрессирование деменции у мышей

Фото: Maxim Studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что лекарство от ВИЧ предотвращает скопление в мозгу белков, вызывающих деменцию. У подопытных получилось восстановить функцию самоочищения мозга от токсичных белков, а также замедлить прогрессирование нейродегенеративного заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

Основная причина деменции на клеточном уровне — накопление гентингтина и тау-белка. Это приводит к деградации и возможной гибели клеток мозга. Человеческий организм обладает защитным механизмом против этого процесса — аутофагией, при которой клетки самостоятельно уничтожают патогенные участки. Однако при нейродегенеративных заболеваниях эта способность нарушается, что и приводит к патологии.

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В ходе работы удалось выявить причину дисфункции аутофагии в мозге мышей. Оказалось, что при деменции микроглия высвобождает набор молекул, которые затем запускают цепочку реакций, активирующую CCR5 на поверхности клеток. Нацелившись на этот путь, авторы нашли препарат для отключения CCR5. Лекарство маравирок было одобрено в 2007 году в США и Евросоюзе для лечения ВИЧ.

Больным деменцией двухмесячным мышам вводили препарат в течение четырех недель. У подопытных после завершения терапии наблюдалось значительное снижение количества гентингтина и тау-белков. При этом у испытуемых также замедлилась гибель клеток мозга. Кроме того, мыши показали лучшие результаты в тестах на распознавание объектов. Предполагается, что маравирок снизил темпы потери памяти.

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Елена Апазиди
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