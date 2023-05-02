Россиянам назвали возможные сроки открытия магазинов Adidas

«Известия»: магазины Adidas в России могут открыться до конца 2023 года

Эксперты консалтинговой компании CORE.XP назвали россиянам возможные сроки открытия магазинов немецкого производителя спортивной одежды и обуви Adidas. Соответствующий комментарий публикует издание «Известия».

Старший директор и глава ритейл-департамента упомянутой компании Марина Малахатько заявила, что магазины упомянутого бренда могут открыться до конца 2023 года. «Теоретически могут успеть, если определятся со сделкой и проведут ее в ближайшие два месяца», — уточнила собеседница издания.

В то же время вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин утверждает, что открытие торговых точек ожидается в конце лета или начале осени 2023 года.

Также сообщается, что Adidas рассматривает в качестве партнеров компании из России и ОАЭ.

Ранее в мае стало известно о планах Adidas продать подразделение в России. Один из собеседников отметил, что такими образом компания может перезапустить около 100 наиболее розничных магазинов в стране. Уточняется, что российская структура Adidas пока пытается сохранить деятельность.